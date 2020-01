Rouen. La célèbre Crêperie rouennaise

Sont proposées le midi en semaine des formules sur un choix de galettes et de desserts. Les produits sont artisanaux : farine, œufs, huile et ils sont issus de la région. Le chef, Florian Pelon présente la galette Rossini : "Comme un burger, la pâte à galette est plus épaisse avec de la viande hachée, surmontée d'une escalope de foie gras". De son côté, Allison Moncel retient sa recette de La rouennaise qui est "faite avec des produits maison : de la marmelade de pommes, du caramel de beurre salé et le tout flambé au calvados !"