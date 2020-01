Hockey-sur-glace - D1. Trois revers et une semaine en enfer pour les Drakkars

Luc Chauvel ne reconnaît plus son équipe. L'entraîneur Caennais a haussé le ton dans le vestiaire lors du revers contre Dunkerque à domicile mardi 21 janvier (0-1) mais ses mots n'ont pas été suivis d'effet sur le terrain des Albatros de Brest quatre jours plus tard. Dominés 4-1 dans le Finistère par une équipe en forme, les Caennais ne sont plus que l'ombre de la formation qui raflait tout sur son passage au début de la saison. En l'espace de huit jours, les Drakkars ont concédé trois défaites, perdu le contact avec les deux premiers Cergy et Neuilly. Surtout, ils ont permis à leurs adversaires directs (Brest et Tours) de se mettre en capacité de menacer leur troisième place. "À nous de travailler et de trouver les solutions, analyse l'attaquant Loup Benoit avant de recevoir Marseille, je crois énormément en ce groupe et je pense qu'on a les ressources pour corriger le tir. Maintenant, à nous de montrer que l'on est une équipe de caractère, la solution ne peut venir que de l'intérieur." Rendez-vous samedi 1er février à partir de 20h30 à la patinoire de Caen la mer pour voir si la solution a effectivement surgi.