Rouen. Nouveau choc au Kindarena pour Rouen face à Nancy

"On voulait gifler en premier, c'est tout l'inverse qui s'est produit". Alex Menard était un coach déçu au sortir du derby perdu à Évreux, la semaine passée. Encore une fois, le RMB a failli à l'extérieur et va devoir compenser au Kindarena lors de la 17e journée de Pro B, face à Nancy vendredi 31 janvier. "Il va falloir analyser et corriger nos erreurs tactiques" a dit le coach de Rouennais toujours cinquièmes au classement, qui se verrait bien accrocher des Lorrains, troisièmes.