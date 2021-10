Télévision. Burger Quiz, c'est bientôt fini

L'acteur réalisateur animateur a déclaré au magazine Society qu'il allait tourner les derniers épisodes de l'émission Burger Quiz diffusée sur TMC, avant de réellement passer à autre chose.

"On a encore une vingtaine de numéros à enregistrer, un truc dans le genre, ça devrait nous emmener jusqu'à fin mai, début juin", confie-t-il dans les pages de Society. "Stéphane Ribeiro et Kader Aoun, avec qui j'ai créé l'émission à l'époque sur Canal +, vont revenir écrire avec nous pour huit ou dix épisodes. C'est cool de réunir, pour cette dernière saison, les auteurs historiques et les nouveaux."

"Mais après, ouais, pour le coup, c'est fini. C'est super à faire, je m'éclate, mais si je ne fais que ça, je n'ai pas le temps de faire autre chose." Alain Chabat souhaite visiblement retourner à la réalisation, ce qui demande évidemment beaucoup de temps. Son dernier film Santa & Cie remonte à 2017. Il sera dans Je suis là, le nouveau film d'Eric Lartigau (La Famille Bélier) aux côtés de Blanche Gardin, le mercredi 5 février prochain.