Restaurant. Une fusion franco-asiatique aux Concessions

C'était une évidence, pour l'un comme pour l'autre. Quand Jean-Christophe Vionnet a tourné le dos à la communication et à l'hôtellerie pour ouvrir un restaurant dans le centre de Rouen, il rêvait "d'une cuisine à l'image de sa famille". Après des années passées en Asie, celui qui est marié à une Chinoise a fait la connaissance d'un chef autodidacte, aux mêmes influences que lui. Vietnamien d'origine par sa mère, Cédric Ruthon était donc le complice parfait pour développer le concept de "cuisine fusion franco-asiatique" qu'il voulait pour Les Concessions, son restaurant ouvert au printemps dernier dans la rue Eau-de-Robec.

Saveurs subtiles et originales

À la carte, ce mélange de tradition française et de saveurs venues d'Asie se retrouve par exemple dans les suprêmes de volailles à la farce inspirée des nems ou dans le magret de canard à la crème coco épicée. Pour ma part, j'opte pour des gyozas grillés en entrée. Croustillants, farcis de poulet et servis avec une sauce à la saveur étonnamment fraîche, ces raviolis lancent bien le repas. Le temps d'attendre le plat, j'en profite pour profiter de la décoration inspirée des voyages du patron, qui s'affaire lui-même pour donner un coup de main en cuisine, échanger quelques mots avec ses clients et changer les vinyles qui tournent sur une platine derrière la caisse.

Je me reconcentre sur ma table quand arrive ma soupe pho : un bouillon subtilement parfumé servi avec des nouilles de riz, des lamelles de bœuf et des boulettes de viande. Le plus, c'est la petite assiette de condiments qui permet d'ajuster l'assaisonnement. Pour les amateurs de sensations fortes, les petits morceaux de piments font vite monter la température. En dessert, pour revenir à un peu de douceur, je craque pour une mousse au chocolat et aux copeaux de noix de coco qui conclue parfaitement un repas suffisamment copieux et agréable. Pour 18 €, cette cuisine originale vaut définitivement le déplacement !

Pratique. 150 rue Eau-de-Robec, à Rouen. Tél. 09 82 58 24 91