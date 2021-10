Valdallière. Un revendeur d'héroïne condamné à six mois de prison

L'homme qui comparaît devant le tribunal correctionnel de Caen, jeudi 23 janvier, a 39 ans. Consommateur d'héroïne depuis plusieurs années, il a été condamné 20 fois dans d'autres affaires. Dans la dernière, en 2019, il est identifié comme revendeur dans son secteur pour un réseau rouennais. Le fournisseur le livrait devant chez lui et il vendait environ 1 g par jour à quelques habitués. Il dit avoir voulu à l'époque vendre pour en finir avec ses dettes car il craignait pour sa personne et pour sa famille. Lors de sa dernière incarcération, en 2018, sa compagne avait subi une séquestration et des menaces d'enlèvement d'un de ses enfants, de la part des dirigeants du réseau. Cette partie de l'affaire ne peut être considérée aujourd'hui car elle dépend d'une autre procédure. Le président du tribunal le regrette, à l'audience, car ce sont des éléments qui ont leur importance et "qu'il y a manière de trafiquer et manière de trafiquer". L'homme, qui dit s'être sorti de son addiction et s'occuper de ses deux enfants de 8 et 9 ans au quotidien, est condamné à six mois de prison pouvant être aménagés.