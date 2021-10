Caen. Le concours de plaidoiries attribue son premier prix à Silvère Gauchet

14 plaidoiries ont été exposées le 24 janvier au Mémorial de Caen lors de la 23e édition du concours des plaidoiries des lycéens. Parmi eux, Sofiane Marie, lauréat normand qui a tenu son plaidoyer sur la volonté de mettre fin à l'esclavage moderne au Congo. Il s'est dit "fier de défendre sa cause et de diffuser un message qui est très peu médiatisé". S'il remportait le premier prix, son souhait aurait été "d'aller voir un match de basket à New-York".

Le premier prix, celui de la région Normandie et du Mémorial de Caen a été attribué à Silvère Gauchet pour "Né sous XXY". Il défend la cause des personnes intersexes, "ni homme, ni femme". Il remporte le voyage de 3 jours à New-York avec une visite à l'ONU. Le prix MGEN a été accordé à Sephora Joseph pour son discours sur "Les Restaveks". Jean Franco Fernandez Leonarte s'est vu décerné le prix reporter sans frontières pour "les droits de l'homme, pas de l'esclave". Enfin, Alia Ijioui a obtenu les prix du jury lycéen et d'Amnesty international pour "une usine à bébés nigériane".