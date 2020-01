Rouen. Bon match nul entre QRM et Pau

Le match.

Face au 4e du championnat, qui va affronter le Paris-Saint-Germain mercredi prochain en 8e de finale de Coupe de France, les Rouges et Jaunes n'ont pas démérité et ont même tenu la dragée haute au cours de la première mi-temps, en se procurant les meilleures occasions. Au retour de la pause, les débats se sont équilibrés mais les Palois auraient pu repartir avec les trois points de la victoire en fin de rencontre avec plusieurs frappes consécutives dans la surface. Mais le gardien Louis Souchaud et les défenseurs normands se relayaient devant les frappeurs pour maintenir leur équipe à flot et sécuriser ce point pris.

🕕 Fin du match 0⃣-0⃣

Score nul et vierge entre nos ❤💛 et le @PauFootballClub.



Match terminé, nous sommes désormais derrière les palois pour leur 8⃣ème de finale de #CoupeDeFrance face à un certain...@PSG_inside 😏 pic.twitter.com/XSB53eRZbC — QRM (@QRM) January 24, 2020

Prochain rendez-vous

Le classement reste inchangé pour les joueurs de Manu Da Costa, qui restent à la 14e place avec un point d'avance sur la zone rouge avant un déplacement à Villefranche 3e, le vendredi 31 janvier 2020.