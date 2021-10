Mont-Cauvaire. Début d'incendie dans un château du XVIIe siècle

Il y a finalement eu beaucoup plus de peur que de mal. Il était près de 5h du matin, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 janvier, quand un couple d'octogénaires a appelé les secours pour les alerter d'un début d'incendie dans un château, au Nord de Rouen. Immédiatement, les pompiers ont donc mis en route de gros moyens vers le château du Rombosc, une grande demeure remarquable du XVIIe siècle située à Mont-Cauvaire. Sur place, les soldats du feu ont rapidement identifié un feu d'origine électrique, qui s'est propagé à une cage d'escalier.

Pas de blessé à déplorer

À l'aide d'une lance à incendie, le sinistre a pu être maîtrisé et la propagation des flammes et des dégâts a été limitée. Sortis par eux-mêmes avant l'arrivée des secours et indemnes, les propriétaires du château n'auront d'ailleurs pas besoin d'être relogés. Par contre, leur appel a mobilisé de gros moyens techniques et humains puisque neuf engins et 32 sapeurs-pompiers se sont déplacés.