Caen. Quelle est la crêpe la plus originale ?

Les algues : la tendance à L'Îlot jardin

Rue des Jacobins, Catherine Gancel et son mari tiennent l'Îlot jardin.

À cette époque, la tendance ce sont les noix de Saint-Jacques et les algues.

Une galette aux algues ! C'est ce qu'a tenté Catherine Gancel avec son mari, propriétaire de L'Îlot jardin, crêperie située rue des Jacobins. "Au début, les gens étaient réticents, aujourd'hui c'est devenu tendance."

Cette galette aux parfums d'iode ravira les friands de produits de la mer. "On pose trois belles noix de Saint-Jacques accompagnées d'une fondue de poireaux et d'un petit beurre d'algues." Ce beurre est confectionné avec quatre algues différentes : le wakamé, la Dulse, la laitue de mer et le nori. Tout ce qui est mis dans cette crêperie est fait maison. "Nous ne sommes que tous les deux mon mari et moi, donc c'est vrai que ça demande du travail", sourit Catherine Gancel.

Les propriétaires de l'établissement tiennent à utiliser des produits frais et de saison. "Chaque vendredi je vais au marché. C'est là-bas que j'achète mes coquilles Saint-Jacques fraîches. On en passe à peu près 10 kilos par semaine." En novembre dernier, cela faisait 13 ans qu'ils avaient ouvert leur crêperie. Une crêperie qui propose des galettes originales, mais pas seulement. Les crêpes sucrées aussi sortent de l'ordinaire, pour le plus grand plaisir des gourmands.

L'une des spécialités est une crêpe à la Teurgoule maison, ce fameux dessert normand aux riz. "On propose ce dessert l'hiver parce qu'en été ça ne marcherait pas. Je la fais moi-même avec la recette de mon père", s'émeut Catherine Gancel.