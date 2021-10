Caen. Pierre Denise se présente pour un second mandat à l'université

Lui aussi est candidat, mais à la présidence de l'université de Caen : Pierre Denise se présente pour un second mandat. Il avait succédé en 2016 à Pierre Sineux, disparu brutalement. "L'université doit, plus que jamais, jouer son rôle de laboratoire pour la société", estime le patron de la fac. Malgré des moyens budgétaires réduits, il souhaite renforcer un maximum la position d'université pluridisciplinaire en formation et en recherche. Le scrutin a lieu le 17 mars prochain.