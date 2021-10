Caen. La voleuse aux 22 mentions récidive pour du maquillage

Elles sont deux, ce 29 juin, à avoir dérobé vêtements et maquillage pour une valeur de 479 euros au "Printemps" de Caen. Mais si Salima Merzoug, 34 ans, ne compte "que" trois mentions à son casier judiciaire, Ibtissame Bouaoud, 32 ans, en a déjà collectionné vingt-deux. "Rien n'y fait" constate la procureure, "malgré ses condamnations". Elle est d'ailleurs au moment des faits, en "pause différée", de son bracelet électronique "parce que c'était trop difficile". Ses réquisitions sont de six mois ferme plus la révocation de son sursis en cours de trois mois et de trois mois pour sa coéquipière. Le tribunal correctionnel de Caen a finalement condamné la première à huit mois plus révocation du sursis, soit onze mois et la seconde à quatre mois de prison.