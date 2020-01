Seine-Maritime. Une colocation solidaire pour aider les jeunes à se loger

Depuis septembre 2019, un nouveau dispositif à destination des jeunes a été lancé en Seine-Maritime, avec l'Association de la fondation étudiante pour la ville. Baptisé Coloc 76, il s'agit de les aider à trouver un logement, notamment dans les quartiers défavorisés, avec des appartements aménagés. C'est le cas à Château-Blanc, à Saint-Etienne-du-Rouvray, où Stieg Pradon, volontaire en service civique, habite avec deux autres colocataires grâce à ce dispositif. Ce qui lui a plu : "L'accès facilité au logement quand on a des situations assez compliquées", et l'idée de ne pas vivre tout seul et de partager un logement avec des jeunes de son âge qu'il ne connaissait pas. En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent dans du bénévolat et peuvent participer à l'entretien d'un jardin partagé, la collecte de vêtements ou encore l'aide aux devoirs, comme le suggère Stieg Pradon.

L'objectif du Département est d'atteindre les 100 colocataires aidés par ce dispositif d'ici trois ans et de se développer dans d'autres villes de la Métropole et de Seine-Maritime.