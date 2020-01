Cinéma. Sting au casting du film Kaamelott !

La sortie du très attendu film d'Alexandre Astier Kaamelott - Premier volet a été avancée au 29 juillet. Au casting, de nombreuses personnalités ont répondu présentes. C'est le cas notamment de Christian Clavier, Antoine De Caunes, Alain Chabat, Guillaume Galienne, Clovis Cornillac… Plus surprenant, le chanteur Sting fait lui aussi partie de la bande. On le voit lors d'une courte apparition dans le teaser du film dévoilé il y a quelques jours. Pas de révélation sur l'intrigue du film dans le teaser, mais on y voit les décors somptueux et une foule de personnages. Sting semble prendre les traits d'un chef étranger peu commode, emmitouflé dans une imposante fourrure, et il parlera français.

Rendez-vous le 29 juillet, en attendant voici le teaser dans lequel vous apercevrez le chanteur Sting, mais aussi les personnages cultes de la série.