Rouen. Un projet d'avenir

Une charte précise

S'ils veulent voir leurs balles utilisées un jour par les joueurs du monde entier, les étudiants doivent respecter un cahier des charges très strict : "Il faut que la balle fasse moins de 45 grammes, qu'elle ait un diamètre de 43 millimètres et qu'elle ait entre 300 et 500 alvéoles", précise Louis Roussel.

Un projet d'entreprise

À l'état de projet étudiant pour le moment, les cinq jeunes hommes envisagent tous de se consacrer à ce projet en sortant de leurs études. Poussés en ce sens par les soutiens qu'ils ont rencontrés dans les concours, ils estiment qu'ils en retireront, au minimum, "une super expérience".

Un nouveau nom

"On n'y a pas trop réfléchi, c'est pas le plus important. Si on a le nom mais qu'on n'a pas un bon produit, ça ne sert à rien", résume Adrien Morin. Baptisée Biodégraballe pour le moment, le nom devrait évoluer par la suite. "On nous a déjà dit que c'était un peu trop long et pas facile à dire", reconnaît Louis Roussel.