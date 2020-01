Caen. Il se venge en incendiant la voiture de sa patronne

Dans la nuit du 4 octobre 2019, un homme de 27 ans d'origine tunisienne incendie un Renault Scénic garé rue de l'Engannerie, près du port de Caen. Le véhicule appartient à la patronne d'une boulangerie du quartier qui, selon le prévenu, l'aurait employé sans le payer ni le déclarer tout en lui promettant de l'aider à obtenir des papiers. Règlement de compte ? Quoi qu'il en soit, le procureur requiert quatre mois de prison avec sursis. L'avocat de la partie civile lui, réclame pour sa cliente, 1 217 euros pour préjudice matériel et 1 500 euros pour préjudice moral. "Mais quels étaient les liens exacts entre le prévenu et votre cliente puisque celle-ci a déclaré qu'elle le connaissait ?" veut approfondir le président. L'avocat ne peut répondre à la question et les deux personnes concernées ne sont pas présentes. Le tribunal correctionnel de Caen condamnera le prévenu à l'issue de la délibération de ce 23 janvier à quatre mois de prison avec sursis. Il devra aussi payer 1 200 euros pour préjudice matériel, 150 euros pour préjudice moral et 500 euros de frais de justice.