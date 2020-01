Caen. Achat, location, investissement : trouvez la solution immobilière qui vous convient

Vous voulez faire construire votre maison ? Acheter du neuf ou de l'ancien ? Ou encore réaliser un investissement locatif ? Tous les acteurs utiles pour les projets immobiliers se retrouvent pour la 28e édition du Salon de l'immobilier, organisé par Logic immo. Il aura lieu les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 février prochains, au Parc des expositions de Caen.

Plus de 80 marques seront présentes, représentant tous les besoins en matière d'immobilier : promoteur, constructeur, commercialisateur, agence immobilière, lotisseurs, gestionnaires de patrimoine, organismes de financement, etc. "Au total, il y aura 65 stands, avec aussi des acteurs plus institutionnels comme Caen-la-Mer, qui présente les aides possibles pour concrétiser un projet immobilier", explique Alain Ropartz, directeur régional de Logic Immo et organisateur du salon.

Des conférences au programme

En plus des stands, de nombreuses conférences sont organisées tout le long du week-end. Parmi elles, les thématiques sont multiples, comme Réussir son investissement locatif dans le neuf, le 7 février de 17 heures à 17 h 30, Bien choisir son énergie lors d'une acquisition immobilière, le 9 février de 11 heures à 11 h 30. Les deux grandes conférences du week-end se dérouleront le samedi 8 février. Animées par l'économiste Christian Saint-Etienne, elles traiteront deux thèmes : Pourquoi acheter sa résidence principale est un excellent investissement en 2020 ? et Pourquoi investir dans l'immobilier fait sens en 2020 dans un monde en ébullition ? Elles dureront 30 minutes chacune.

Pratique. Salon de l'immobilier de Caen. De 10 heures à 19 heures, les 7 et 8 février, et de 10 heures à 18 heures, le 9 février. Gratuit. Parc des expositions.