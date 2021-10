Altercation verbale entre Macron et des policiers israéliens dans la Vieille ville de Jérusalem (AFP)

"I don't like what you did in front of me" (Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi"), a crié M. Macron à un policier israélien planté devant lui dans l'entrée de l'église, territoire français dans la Vieille ville de Jérusalem.

"Allez à l'extérieur je vous prie, personne n'a à provoquer personne, c'est compris?", a lancé M. Macron en anglais. "Nous restons calme, nous avons fait une magnifique marche, vous faites du bon boulot dans la ville et je l'apprécie, mais s'il vous plaît, respectez les règles établies depuis des siècles, elles ne changeront pas avec moi, je peux vous le dire", a-t-il ajouté.

"C'est la France ici, et tout le monde connaît la règle", a souligné, toujours en anglais, le chef d'Etat français, qui a improvisé une balade dans la Vieille ville de Jérusalem, où il avait seulement prévu de visiter l'église Sainte-Anne.

La basilique Sainte-Anne, construite par les Croisés au XIIe siècle et offerte par l'Empire ottoman à la France en 1856, est l'un des quatre territoires français de Jérusalem.

C'est dans ce quartier de Jérusalem-Est que l'ancien président français Jacques Chirac s'était emporté en 1996 contre des soldats israéliens qui l'encadraient de trop près en lançant son désormais célèbre "Do you want me to go back to my plane?" (Voulez-vous que je remonte à bord de mon avion?), avant d'exiger que les militaires sortent du domaine de Sainte-Anne.

Mercredi, quelques heures avant l'arrivée de M. Macron sur place, un accrochage avait eu lieu entre des membres du groupe chargé de sa sécurité et un membre des forces de sécurité israéliennes ayant voulu entrer dans la basilique, selon des journalistes sur place.