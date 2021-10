Le Havre. Retraites : une manifestation régionale pendant l'examen du projet de réforme

C'est symbolique. Le vendredi 24 janvier, alors que le Conseil des ministres examinera le projet de réforme des retraites, une manifestation régionale se déroulera au Havre, dans la ville du chef du gouvernement, Édouard Philippe.

Entre 40 000 et 50 000 personnes attendues

Une nouvelle action dans le cadre de la mobilisation contre ce projet initiée le jeudi 5 décembre 2019. Entre 40 000 et 50 000 personnes devraient fouler le bitume de la Cité océane, selon les syndicats CGT, FO, Solidaires et FSU. Les Gilets jaunes seront également dans le cortège, tout comme les dockers rouennais, qui viendront par leurs propres moyens. Les cheminots, eux, feront du covoiturage. Le point de rassemblement est prévu à 10 h 30 devant la gare du Havre. Direction ensuite le centre-ville. Les manifestants devraient occuper le parvis de l'hôtel de ville de 12 h 30 à 14 h 30, en ne passant pas inaperçus : des groupes de musique pourraient ainsi être programmés par les organisateurs de cette manifestation, qui réclament "un projet plus solidaire, plus juste, plus humain et plus social". "On veut montrer à travers ce rendez-vous qu'il se passe des choses en province. Quand on parle de grève et de perturbations dans les transports, on évoque en priorité Paris. Au Havre, il y a aussi une forte contestation", indique Sylvain Chapelle, secrétaire général de l'union locale CGT d'Harfleur, également concentré, au même titre que FO, FSU, Solidaires et les Gilets jaunes, sur l'organisation d'une soirée publique, le jeudi 23 janvier au centre culturel La Forge d'Harfleur, pour dénoncer la réforme de la retraite par points. Au menu : des débats, des échanges et des concerts. "Notre objectif est d'essayer de convaincre les non-convaincus."

Des actions d'une nouvelle forme ?

Même si le projet de réforme des retraites passe en Conseil des ministres le vendredi 24 janvier, les opposants au texte vont poursuivre la mobilisation durant la semaine du 27 janvier. "Bloquer les entreprises si les employés ne font pas grève ? Ah non, pas du tout. Par contre, on peut aller au-devant des salariés pour expliquer les circonstances et les conséquences de ce projet. Les gens peuvent aussi boycotter les grandes surfaces. Nous ne sommes pas obligés non plus d'acheter des parfums appartenant au groupe LVMH, ce qui permettrait de bloquer l'économie. Il y a plusieurs formes d'actions. Simplement, il faut les analyser, les mettre en considération et les orchestrer. Les orchestrer, c'est le plus difficile. Mais on y croit. On a bon espoir", conclut Sylvain Chapelle.