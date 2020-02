Tendance Confidences. Que faire face à Alzheimer ?

Une histoire de vie !

Miser sur les histoires de vie, les sens et les perceptions que les proches aidants, les professionnels, peuvent activer via les approches non médicamenteuses notamment (l'art, la musique, la créativité, les animaux, la nature, la spiritualité… bref cultiver son jardin).

La mémoire ne s'use que si on ne s'en sert pas !

Si les mémoires sémantiques (des mots, des noms) s'effacent, la mémoire procédurale reste vivace longtemps et la mémoire émotionnelle fonctionne jusqu'au bout (page 23). Ces personnes nous interpellent avec des phrases souvent poétiques qui font sourire : "J'ai des bulles dans le cerveau alors champagne !"

Prendre le temps du diagnostic.

À nous d'apprivoiser nos peurs sur cette maladie. À nous d'entendre les plaintes de pertes de mémoire pour en parler au médecin traitant qui pourra réaliser quelques tests et si nécessaire orienter vers les spécialistes (neurologues, centres mémoire).

Une présence à hauteur de regard.

Offrons le cadeau de deux présences qui se rencontrent dans le temps présent. Un regard, des sourires, c'est ainsi que nous nous aiderons à vivre cette fichue maladie. "Surtout, ne traitez pas la personne comme un enfant, ne parlez pas d'elle comme si elle n'était pas là (page 142) mais apprenez à être attentif aux petites perceptions qui demeurent jusqu'au bout", conseille l'auteure.