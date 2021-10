Caen. Des citoyens se mobilisent pour défendre l'hôpital public

"Nous sommes des citoyens en bonne santé, inquiets de l'état de l'hôpital public." Ces citoyens sont Sandrine et Jean-Baptiste Quentin et Valérie et Stéphane Reignier. Tous les quatre ont décidé de créer un groupe sur Facebook et de mener une action en soutien aux personnels hospitaliers. "Dimanche 2 février à 11 h 30, nous allons nous réunir devant l'entrée du CHU avec une béquille, symbole du soutien de l'hôpital", indique Stéphane Reignier.

Ils tiennent à rappeler qu'ils n'ont "aucun lien avec le secteur hospitalier. Si nous avons décidé de nous mobiliser, c'est parce que nous voyons la situation qui se dégrade. Tout le personnel est en crise, il y a des appels au secours et ça concerne tout le monde."

Ils ont d'abord décidé de créer un groupe Facebook, nommé Hôpital des citoyens en bonne santé se mobilisent. Antenne de Caen. "Il y a une semaine, nous étions une quarantaine, maintenant nous sommes près de 200. On voit que les gens ont envie que ça change. Parfois il faut donner une petite initiative pour que ça bouge."

Ils voudraient que cette initiative perdure dans le temps, avec un rassemblement chaque premier dimanche de chaque mois, "jusqu'à ce que le personnel retrouve des bonnes conditions de travail", explique Jean-Baptiste Quentin.