Bayeux. Conduite sous l'emprise de l'alcool : un délit, pas une bêtise !

Dans la nuit du 12 octobre dernier, les gendarmes repèrent dans une rue de Bayeux, un véhicule roulant à vive allure et en sens interdit. L'homme ne s'arrête pas tout de suite. Interpellé, il sera contrôlé positif à l'alcool. "J'ai pris peur quand ils ont allumé le gyrophare" raconte l'homme de 26 ans, jugé mercredi 15 janvier par le tribunal correctionnel de Caen.

Déjà condamné par le passé deux fois pour des faits du même ordre, le prévenu explique qu'il "a fait des bêtises plus jeune mais que maintenant, (il s'est) rangé". "Ce que vous avez fait, ce ne sont pas des bêtises, ce sont des délits", rappelle la procureure qui précise que le taux d'alcool constaté dans son sang était quatre fois supérieur à celui autorisé.

Le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, avec obligation de soin, stage de citoyenneté et travail.