La tempête "Gloria" arrive dans les Pyrénées-Orientales, 1.000 foyers sans électricité

Des pluies soutenues depuis lundi soir, la fonte de la neige fraîchement tombée et un vent marin qui gêne l'écoulement des rivières font en outre craindre dans les heures qui viennent des inondations importantes dans la plaine du Roussillon. Le département frontalier de l'Espagne est placé en vigilance pluie-inondation et neige verglas par Météo-France.

Au pied du massif des Albères, à Argelès-sur-mer, le quartier du Racou situé dans une anse faisant la jonction entre plage sableuse et côte rocheuse est particulièrement exposé aux vagues violentes.

"L'eau est rentrée dans la maison, on ne s'y attendait pas du tout. On a pu récupérer les vêtements qui étaient au-dessus des placards, on a tout perdu", déplore Prudence Kancola, 40 ans, qui habite avec son mari et sa fille de sept ans dans une maison du front de mer.

"Pas catastrophique mais compliquée"

"Actuellement, la situation n'est pas catastrophique mais elle est compliquée", souligne à l'AFP le maire de la station balnéaire, Antoine Parra.

"Une forte houle ravage un peu tout le littoral et notamment le secteur du Racou. La plage a pratiquement disparu, l'eau arrive au niveau des premières habitations. Si le vent se renforce et que les précipitations se poursuivent, la situation pourrait se compliquer davantage", craint-il.

Dès lundi soir, entre 50 et 80 personnes ont quitté leur habitation, de leur propre chef ou à la demande de la mairie.

Dix cours d'eau traversent la commune d'Argelès-sur-mer. A secs la plupart du temps, ils se transforment en torrents en cas de fortes pluies, en raison d'un ruissellement très important. "Mon inquiétude est là car il pleut sans discontinuer depuis lundi, les terrains ne vont plus absorber, la neige va fondre et va ruisseler en même temps que la pluie".

A Collioure, des vagues de cinq mètres de haut submergent la jetée, a constaté un photographe de l'AFP.

Enedis a indiqué en début de matinée que 1.500 foyers étaient privés d'électricité dans le département, un chiffre qui a baissé à un millier en fin de matinée, selon la préfecture.

Importants cumuls de pluie

Les principales inquiétudes viennent des fortes précipitations. Selon Météo-France, les cumuls de pluie depuis lundi atteignaient en milieu de matinée 40 à 150 mm du nord au sud sur les plaines entre Perpignan et Cerbère, avec notamment 77 mm à Torreilles, 94 à Argelès et 161 mm à Cerbère.

D'ici à mercredi matin, ce sont généralement 90 à 120 mm de pluie qui sont attendus, localement 150 mm sur les contreforts orientaux, ce qui porte les quantités de précipitations entre lundi soir et mercredi matin à 120 voire 150 mm, localement 150 à 180 mm sur une grosse moitié est du département, et ponctuellement jusqu'à 250 mm vers la côte Vermeille (Argelès - Cerbère) et les contreforts orientaux.

Cet épisode pluvieux se poursuivra sur la journée de mercredi, portant les quantités de pluies sur l'ensemble de l'épisode à 200 à 350 mm en 48 heures, Selon Météo-France.

En raison d'éboulements et d'inondations, la route côtière D114 a été fermée entre les stations balnéaires de Banyuls-sur-mer et Cerbère, limitrophe de l'Espagne. Plusieurs routes départementales ont été coupées et de nombreuses routes de montagne ont été interdites aux poids lourd.

L'autoroute A9, principal axe autoroutier entre la France et l'Espagne, est fermée dans le sens France-Espagne entre Perpignan et le Boulou, la dernière sortie avant l'Espagne à la suite de chutes de neige, 30 à 40 cm, au col du Perthus, dans les Pyrénées. Selon un porte-parole de Vinci-Autoroutes, le trafic devrait être rétabli dans la journée.

Mardi et mercredi, les autocars assurant les transports en commun dans les zones montagneuses de la RN 116 ne pourront pas circuler sur cet axe.

La tempête Gloria a d'abord balayé l'Espagne, frappant le littoral méditerranéen de Valence à la Catalogne. Trois personnes sont mortes en Espagne et près de 200.000 élèves étaient privés de classe.