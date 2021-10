Rouen. Hockey sur glace : les Dragons à l'assaut de Mulhouse et de Briançon

Fraichement vainqueur d'un match important en vue du classement contre les Gothiques d'Amiens (aux tirs aux buts, victoire 2-1), les Dragons de Rouen effectuent une double confrontation dimanche 26 janvier et mardi 28 janvier 2020 tout d'abord avec la réception de l'Ile Lacroix des Scorpions de Mulhouse puis avec un déplacement à Briançon pour le compte de la 38e et 39e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Si les Alsaciens ont à chaque fois remporté leur rencontre de championnat, les Jaunes et Noirs ont remporté peut-être le match le plus important à savoir la demi-finale de la Coupe de France la semaine passée sur le score de 2-1. Quant aux Diables Rouges, ils ont également donné du fil à retordre aux Rouennais lors de la première confrontation (victoire aux tirs aux buts) mais la suite aura été plus facile avec une victoire 4-0 puis 6-2 face à la lanterne rouge du championnat.

Une dernière ligne droite de saison régulière où tous les points seront importants en vue de monter au classement et s'offrir un meilleur tableau au moment des playoffs.