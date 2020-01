Seine-Maritime. Pascal Martin prend ses marques au palais du Luxembourg

"Je vous présente mon bilan d'étonnement", explique Pascal Martin à la presse, trois mois après sa prise de fonction comme sénateur. "Le travail y est conséquent, dans une ambiance sereine", note l'ancien président du Département à la tête d'une équipe "resserrée" de trois collaborateurs, contre plus de 5 000 agents auparavant. Je "trouve mes marques, il a fallu du temps", précise l'ancien maire de Montville qui voit dans son rôle de sénateur "la continuité" de ce qu'était le travail d'élu de proximité. Il siège au sein de la commission développement durable, comme son prédécesseur Charles Revet.

À la mi-octobre, il a passé son "baptême du feu" avec une première question au gouvernement qui portait sur le financement des Départements, qui vont récupérer une part de TVA pour remplacer le financement par le foncier bâti. L'élu a également proposé d'autres questions orales et écrites sur des thématiques très variées, allant de l'organisation de manifestation d'aquariophilie à la loi littorale. "C'est aussi ce qui me plaît, cette diversité."

Les pompiers financés par les industriels ?

Pascal Martin siège également à la commission d'enquête sénatoriale sur Lubrizol. L'élu a d'ailleurs suggéré dans une question de modifier la législation, pour que les industriels classés Seveso puissent participer au financement des SDIS, les Services départementaux d'incendie et de secours. "Il me semble indispensable qu'ils puissent participer, pour conforter et renforcer la réponse opérationnelle sur les grands incendies", détaille-t-il.

Les auditions de la commission d'enquête doivent se poursuivre encore pendant deux semaines. Les conclusions seront rendues publiques "après les élections municipales", précise Pascal Martin, qui souhaite qu'elles permettent de déboucher sur des évolutions concrètes de la législation.

D'ici là, le calendrier de sénateur sera bien chargé avec, dès le mardi 21 janvier, l'étude de la loi sur la bioéthique, puis la loi sur les retraites en avril et mai.