Rouen. Un avenir à développer

De nouvelles ambitions portent ce projet qui ne devrait pas s'arrêter là. "La prochaine étape, c'est de faire nous-mêmes les tiny houses, annonce Franck Renaudin, le porteur du projet. Il y a un enjeu environnemental et écologique, en favorisant la production locale et le circuit court." Avec ce nouveau mode de production qui pourrait être mis en place d'ici l'automne, l'idée est aussi de produire des économies d'échelle et d'atteindre les 25 000 euros pour une tiny house équipée (contre 30 000 actuellement, avec la construction en Bretagne).

Des panneaux photovoltaïques

De nouvelles économies d'environ 5 000 euros seraient aussi possibles avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur les petites maisons. "Nous pourrions rendre les tiny house totalement autonomes !" Franck Renaudin a d'autres ambitions puisque, pour accompagner ce développement, il faudrait alors "créer une entreprise et lever des financements". Un lieu d'accueil sera aussi créé dans la métropole, pour accueillir le public intéressé pour participer à ce projet.