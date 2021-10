Quai Sévigné, sur la promenade de Madame, à Caen

Début août, Quai Sévigné y a ouvert ses portes. L’établissement est en fait concomitant au O’Rock’nd’ Girls, situé de l’autre côté de l’immeuble, rue du 11 novembre (l’entrée est d’ailleurs possible ici ou là). La formule y est par contre très différente : au Quai Sévigné, le buffet à volonté est roi. Avec cinq formules.

Quai 1 : plat du jour à 7,50€. Quai 2 : buffet d’entrée et buffet de desserts à 9,50€. Quai 3 : buffet d’entrées et plat du jour à 11,50€. Quai 4 : plat du jour et buffet de desserts à 11,50€. Et enfin, quai 5 : buffet d’entrée, plat du jour et buffet de desserts : 12,50€. Ce midi, la serveuse proposait une cote de porc servie avec de la purée et des légumes ou une trilogie de poissons à l’oseille et au riz.



Service seulement le midi

J’ai opté pour la première proposition. Un bon choix, je n’en ai pas laissé une miette. Ma voisine a trouvé en revanche que le poisson était un peu trop salé à son goût. Le buffet de dessert ne laisse pas de marbre, le choix est vaste : gâteaux, verrines, yaourts, fruits... Bref, la formule est bonne pour un déjeuner sympa. Attention, la salle n’est pas

très grande et l’établissement n’est ouvert que pour le déjeuner, du lundi au vendredi.

Pratique. Promenade Madame de Sévigné à Caen. Tél. 02.31.70.03.02.