France-Monde. Alexandre Astier recadre Aya Nakamura au sujet de la langue française

C'est un débat récurrent, Aya Nakamura parle-t-elle réellement français dans ses chansons ? "Bla bla bla d'la pookie, ferme la porte t'as la pookie dans l'side". Voilà par exemple ce qu'on peut entendre dans l'un des hits de la chanteuse. Difficile de trouver une traduction à ces paroles et de comprendre le contenu de ces quelques vers.

Pleins d'humour, les fans de la série Kaamelot ne manquent jamais une occasion pour ressortir les meilleures répliques du Roi Arthur ou encore de Perceval. Cette fois, c'est donc Aya Nakamura qui en fait les frais et se retrouve face à un Alexandre Astier désabusé à l'écoute de ces paroles.

Une vidéo déjà partagée près de 8 000 fois et likée à 17 000 reprises pour plus de 400 000 vues ! On parlera de choc des cultures !