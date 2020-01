Caen. Le Week-end commence ici : dix ans de soirées sixties

Les associations Happy Daymon et Crazy Kid se remémorent avec nostalgie la première édition de la soirée Le Week-end commence ici, devenue incontournable chaque année au Cargö de Caen. En 2010, deux groupes et quatre DJ's faisaient monter l'ambiance, à coups de guitares et vinyles.

Ska, jerk, boogaloo, yé-yé…

Ça va swinguer !

Cette soirée, déjà programmée en janvier, avait révélé des sonorités sixties, dans la même veine que le nom de cette soirée, directement inspiré du slogan d'un show américain bien connu des années 60 Ready, Steady, Go ! Dans cette émission diffusée le vendredi soir, les spectateurs avaient pour habitude d'entendre la phrase "Weekend starts here !", soit "le week-end commence ici". C'est au travers de ces ambiances inspirées des années 60 qu'on a pu retrouver cette soirée chaque année, avec des programmations de plus en plus ancrées dans ces sonorités de musique yé-yé. Pour cette dixième édition, des influences de soul mais aussi de ska, de jerk ou de boogaloo feront danser le public, comme à l'accoutumée.

Si, du propre aveu des organisateurs, "la recette a légèrement évolué", la qualité ne diminue pas, et pour cette édition anniversaire Le Week-end commence ici met les petits plats dans les grands, avec un live du chanteur de soul américain Kelly Finnigan. Le Californien à la voix de crooner commence sa tournée européenne à Caen. Il est l'ancien leader des Monophonics, groupe qui a notamment collaboré avec Ben l'Oncle Soul.

Kelly Finnigan s'est essayé à pas moins de dix instruments

sur son premier album

Il vient défendre son dernier album en date, et premier album solo, intitulé The tales people tell, pour lequel ce multi-instrumentiste s'est essayé à pas moins de dix instruments et entouré de quelques pointures de la musique. Le public pourra ainsi découvrir son univers soul teinté de sensualité. Il y aura également au cours de cette soirée cinq DJ's pour agiter les gambettes jusqu'au bout de la nuit.

Coiffeur

et burger

Outre la musique, la danse et les looks retro seront comme chaque année à l'honneur : souliers vernis, robes à pois, chemises et gomina… Il sera possible de se faire coiffer directement sur place par Joakim, coiffeur barbier installé depuis bientôt sept ans dans la rue Froide. L'Atelier du burger fera également le déplacement pour régaler les fêtards, avec une recette spéciale concoctée pour Le Week-end commence ici.

Ça swinguera à partir de 20 heures au Cargö, pour cet événement qui a su s'implanter comme un "must" parmi les rendez-vous musicaux de l'agglomération de Caen.

Pratique. Le Week-end commence ici, vendredi 24 janvier à partir de 20 heures au Cargö. Prix sur place : 15 €, préventes : 10 €, abonnés : 8 €.