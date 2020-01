Après le choc et le succès plus qu'important (37 à 32) contre Montigny-le-Bretonneux le week-end dernier, les féminines de Rouen Handball iront défier samedi 25 janvier à 19h l'équipe Manchoise du Patronage Laïque Granville (10e à 10 points de Rouen). Les Rouennaises auront l'avantage de jouer chez elles, au Kindarena. Invaincues à domicile, elles vont tenter d'enchaîner avec une nouvelle victoire et ainsi conserver la tête du championnat.