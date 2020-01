Football. Ligue 2 : Caen doit réagir pour éviter que son avenir ne se corse

La Coupe de France tristement achevée, l'heure est revenue pour le SM Caen de s'atteler au championnat, avec la réception d'Ajaccio. Aux portes des places promotionnelles, les Corses signent une saison sérieuse. Avec quatre points d'avance sur la zone relégation et douze de retard sur le barragiste d'accession, plus question de s'arrêter chaque semaine à parler de Top 5, comme l'a confié Fabrice Clément : "Il faut arrêter cette course en avant qui consiste à faire les écarts et parler du Top 5 chaque semaine", a déclaré le président normand. Des propos qui font écho à ceux de Pascal Dupraz : "On doit déjà tout faire pour s'élever dans le classement, pour ôter les doutes." Face aux Corses, les erreurs fatales vues à Lorient et à Montpellier sur le plan défensif ne pourront pas être rééditées. "Il faut faire des cadeaux à notre groupe, pas à l'adversaire," serine un Dupraz devenu furieux : "Certains ont laissé passer le train et leur chance et m'ont clairement montré qu'ils n'avaient pas le niveau. Je suis responsable de faire des choix, et chacun s'en apercevra dans les jours à venir". Place aux faits.