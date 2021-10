Basket : la Mondevillaise Kamba aux mondiaux de 3x3

Athènes accueillera les premiers championnats du monde de basket trois contre trois, du 21 au 27 août. Parmi les quatre joueuses sélectionnées en équipe de France figure la Mondevillaise Laetitia Kamba. La polyvalente intérieure, contrainte de manquer deux semaines de préparation collective en club, va ainsi conclure un été international bien rempli. Elle était présente dans le groupe France A en début de préparation olympique.



Les Jeux Olympiques. "Avant chaque match j'envoyais des messages à Sandrine (Gruda), Jen (Digbeu) et Endy (Miyem), que j'ai connues à partir de la sélection des moins de 18 ans, pour les encourager. Après, elles me rappelaient. Je suis toujours restée en contact avec elles. C'est énorme ce qu'elles ont fait, il n'y a pas de mot ! Je suis tellement fière d'elles et tellement fière de les connaître. Elles ont été exceptionnelles, surtout qu'on ne les attendait pas faire cette performance. Je pensais qu'elles avaient les moyens de rapporter une médaille et elles l'ont fait. En finale, elles ont joué contre une équipe vraiment trop forte, même si elles n'ont pas fait leur meilleur match non plus."

L'équipe de France. "Tu as un petit pincement (de ne pas avoir été aux JO, ndlr). Après, je m'y attendais aussi. Le discours de Pierre Vincent était clair, il voulait travailler dans la continuité. C'était déjà un honneur d'être pré-sélectionnée. Pourquoi pas faire les JO de Rio (sourire). On verra. Ça viendra avec le travail. Mon rêve, c'est de faire partie de l'équipe de France A. Au moins une fois dans ma vie. L'Euro 2013 ? Peut-être aurai-je l'occasion de le faire. Ce serait vraiment un objectif de faire partie de ce groupe-là."

Le Mondial trois contre trois. "Je suis prise pour la première édition des championnats du monde. C'est énorme, c'est vraiment un honneur. Je rate la préparation avec Mondeville et je perds mes copines pour quelques semaines, mais c'est comme ça. Le trois contre trois, c'est vraiment différent. À la base, c'est du street basket. Maintenant, il y a des règles. On joue dix minutes ou jusqu'à 21 points, sur demi-terrain et avec douze secondes de possession au lieu de vingt-quatre. Le jeu est plus libéré, plus large. Moi, ça me fait progresser dans le un-contre-un. On a fait des stages à l'INSEP et Poitiers qui se sont super bien passés. Les sélectionneurs m'ont prise parce que je peux jouer intérieure et ailière. Je ne sais pas à quoi m'attendre mais ça serait bien de montrer une bonne image. Si l'équipe de France pouvait être championne du monde, ça serait super !"

La saison à venir. "On va être très attendues cette année. Ce sera à nous de prouver à nouveau. Il ne faut pas qu'on ait peur. On tombe sur du très lourd en Euroligue. Jouer contre des stars que tu vois à la télé, c'est impressionnant. Je suis contente de ce tirage. C'est grandiose. Ça va être difficile mais c'est le basket. On va jouer notre jeu et tout faire pour gagner nos matchs. On va gagner de l'expérience et on progressera en jouant face à ces filles."