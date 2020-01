Pharmacies . Certains médicaments ne plus disponibles en libre-service

Comme annoncé par le gouvernement, les médicaments de type paracétamol et ibuprofène (et bientôt l'aspirine) ne sont en libre-service dans les officines. Depuis le mercredi 15 janvier, ils sont retirés des rayons afin d'éviter les risques d'automédication. Désormais, ils seront distribués par le pharmacien, comme ceux nécessitant une ordonnance. Pour Eric Lelièvre, médecin à Caen, cela permet d'éviter la surdose.

"On peut faire davantage de prévention et de contre-indication, explique-t-il. On n'a jamais vu des gens qui prenaient dix boîtes d'un coup mais on n'est pas derrière eux pour vérifier les doses à la maison."

Désormais, un message apparaît sur chaque boîte : "surdosage = danger".