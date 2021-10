Yvetot. Cocotte de bar et Saint-Jacques aux moules

Pour quatre personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 10 minutes pour les champignons et les moules,

3 minutes pour le bar et les Saint-Jacques et 10 minutes pour la sauce

Ingrédients

12 noix de Saint-Jacques

4 pavés de bar de 110 g chacun

200 g de moules de bouchot

150 g de champignons de Paris

1/4 de litre de vin blanc

250 g de crème fermière

1 belle échalote

1 cuillère à café de Maïzena

Sel, poivre et persil

Laver les champignons. Les couper en quatre et mettre à cuire avec juste un peu de sel, du vin blanc (5 cl). Couvrir et faire bouillir.

Récupérer le jus des champignons. Réserver les champignons dans un petit plat.

Ajouter les moules et un bon tour de moulin à poivre. Ajouter encore le vin blanc. Fermer la cocotte et laisser s'ouvrir les moules.

Récupérer le jus des moules. Mélanger avec celui des champignons que vous aviez gardé de côté. Faire réduire de moitié puis ajouter la crème. Laisser réduire de moitié de nouveau. Lier avec un peu de fécule diluée dans l'eau, que vous ajoutez en fouettant jusqu'à obtenir une consistance nappante.

Une fois la sauce liée et assaisonnée à votre goût avec sel et poivre, ajouter les champignons cuits, bien égouttés, ainsi que les moules.

Assaisonner le pavé de bar et les Saint-Jacques. Faire saisir les filets de bar dans une poêle antiadhésive côté peau pendant deux minutes puis les déposer dans la cocotte. Même chose avec les Saint-Jacques : les saisir deux minutes de chaque côté et les déposer dans la cocotte. Servir bien chaud et régalez-vous.

Le conseil du chef : saupoudrer de persil haché et servir ce plat délicieux avec une purée fraîche et des endives poêlées.