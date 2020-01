Rouen. Simone de Beauvoir illumine l'entrée du pôle culturel Grammont

Encadrés par leurs professeurs d'arts plastiques et de fonderie ainsi que par l'artiste plasticienne Rada Mesyatseva, les élèves des lycées Les Bruyères et Colbert ont conçu un buste "proprement" décoiffant pour Simone de Beauvoir. Celui-ci a été inauguré samedi 18 janvier devant le pôle culturel Grammont. Ce buste affiche un visage rayonnant, la tête inclinée vers le soleil du sud-est en direction du quartier. Une représentation aux antipodes de l'image traditionnellement austère de la femme au chignon ou au bandeau qu'Yvon Robert, maire de Rouen, replaçait dans le contexte littéraire et culturel du XXe siècle en faisant de l'œuvre de Simone de Beauvoir "la matrice de tous les combats féministes" jusqu'à nos jours.