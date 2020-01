Rouen. Du partage à La Conjuration des fourneaux

Ne demandez pas le patron, vous ne risqueriez pas de lui mettre le grappin dessus. Et pour cause ! À La Conjuration des fourneaux, c'est le collectif et le partage qui règnent. Lancé en 2011, le restaurant associatif répond aux exigences de la dizaine de membres qui font vivre le lieu. "Pour nous, ce n'est pas juste un restaurant. C'est un lieu de vie et d'échanges, notamment autour de sujets politiques actuels", présente Camille Georges, bien que le restaurant ne soit affilié à aucun parti politique.

Pour le contenu des assiettes aussi, le parti pris est assumé : "On propose une cuisine simple avec le plus possible de produits locaux. Tous les jours, il y a une alternative végétarienne", poursuit Elsa Haucq, elle aussi membre de l'association.

À chaque cuisinier ses influences

Dans l'équipe, tout le monde s'est improvisé restaurateur sur le tas et s'est fait son expérience petit à petit. "Le principe c'est que tout le monde peut occuper tous les postes, il n'y a pas de rôle plus important que les autres", présente Camille Georges. Le jour de ma visite, c'est un certain Pedro qui officie en cuisine. En entrée, je déguste un houmous délicieux, très crémeux et bien relevé par une touche d'ail. Parfait pour commencer !

Ensuite, j'opte pour un plat de poulet servi avec du riz, des champignons et des carottes. L'ensemble est savoureux mais ce qui fait définitivement la différence, c'est une délicieuse sauce à la crème et au cidre qui lie parfaitement le tout. Un régal !

Déjà repu par ces réjouissances, je trouve tout de même le courage de m'attaquer au dessert. L'inspiration du jour ? Des pastéis de nata, le dessert traditionnel portugais. Les deux petites tartelettes tièdes qui arrivent devant moi concluent bien ce repas avec leur petit goût caramélisé. Avec un service aux petits soins, une boisson et un café, ce déjeuner copieux me revient à 13,50€. Parfait pour l'estomac, le palais et le portefeuille.

Pratique. 149, rue Saint-Hilaire. Tél. 09 50 48 75 89