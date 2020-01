Caen. Hockey sur glace (Division 1) : les Drakkars piégés à Nantes

Le Hockey club de Caen (Calvados) comptait poursuivre son invincibilité de 2020 à Nantes. Samedi 18 janvier, les Drakkars pouvaient tenter de suivre le rythme de Cergy-Pontoise, le leader, tout en conservant sa deuxième place de Division 1.

Le match

Le match ne tarde pas à être dynamique et Nantes ouvre rapidement le score. Édouard Dufournet trompe d'entrée Ronan Quemener (1-0, 4'). Très vite, les locaux doublent la mise grâce une nouvelle fois à Édouard Dufournet bien assisté des mêmes passeurs que sur le premier but (2-0, 11'). Caen tente de revenir au score mais le tableau d'affichage ne bouge pas et Nantes mène 2-0 à la première pause de la soirée.

Sursaut d'orgueil mais défaite dans les derniers instants

Au retour des vestiaires, Eric Aurard, assisté de Loup Benoit, vient réduire le score pour Caen (2-1, 25'). Le match est engagé, Caen tente d'égaliser tandis que Nantes veut rapidement breaker son adversaire. A la seconde pause de la soirée, Nantes est toujours devant. Les Drakkars parviennent à égaliser dans le troisième tiers-temps grâce à Joni Lavonen (2-2, 49') en supériorité numérique. Dans les derniers instants, les locaux marquent de nouveau et remportent le match par l'intermédiaire de Matej Hamrak (3-2, 57'). Les Caennais subissent leur 5e défaite de la saison et chutent à la troisième place de Division 1.

La fiche du match

Nantes : E. Dufournet (4', 11'), M. Hamrak (57')

Caen : E. Aurard (25'), J. Lavonen (49')

Le prochain rendez-vous

Le prochain match, les Drakkars recevront Dunkerque, mardi 21 janvier 2020.