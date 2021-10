Spectacle. Véronic DiCaire interprète les voix du moment

Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet… Elles seront toutes incarnées par une seule et même personne : Véronic DiCaire. La belle et talentueuse chanteuse débarque en Europe et donne rendez-vous à son public dimanche 26 janvier à 19 heures, au Zénith de Caen. Lors de son Showgirl Tour, entourée de danseurs et de musiciens, elle offrira à son public des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts. (De 49 à 62 €).