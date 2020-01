École de Rouen. Des œuvres de jeunesse des peintres rouennais à la galerie Bertran

Antoine Bertran présente une nouvelle sélection d'œuvres de l'École de Rouen dans cette exposition visible jusqu'au 22 février. "J'ai eu la chance dernièrement de mettre la main sur des œuvres de jeunesse de peintres rouennais de l'École de Rouen comme Pinchon ou Dumont", annonce-t-il. Le galeriste ne cache pas son enthousiasme devant ces toiles qui nous présente ces peintres sous une autre facette : "Dans leur jeunesse, ils ont beaucoup expérimenté. Ces toiles sont des prouesses picturales et méritent toute notre attention." En vitrine trône une vue du pont Corneille par Pinchon, réalisée alors qu'il n'a que 20 ans : "On y voit des références à Pisarro. C'est une ville industrieuse et active que dépeint Pinchon avec ses passants pressés et ces fumées d'usines. Quoique jeune, il a déjà un très bon coup de pinceau !". L'accrochage actuel permet aussi de découvrir des œuvres moins connues comme les délicats pastels et aquarelles de l'anglais Bradberry, élève de Delattre, longtemps boudés par les collectionneurs, considérant ces techniques comme mineures. (Entrée libre. galeriebertran.com)