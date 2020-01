Calvados. Faites des économies sur votre fioul avec des achats groupés

Depuis plusieurs années, l'UFC-Que Choisir organise des achats groupés de fioul pour ainsi réduire le prix aux consommateurs. Dans le Calvados, la campagne 2019 a été un vrai succès, avec plus de 1 400 foyers qui ont commandé, pour une économie individuelle de 150 euros en moyenne. "On invite les usagers à faire connaître la quantité d'énergie qu'ils consomment. Une fois qu'on connaît cette masse d'énergie à mettre sur le marché, on consulte les fournisseurs, et on leur demande, compte tenu de la masse, à quel prix ils peuvent le faire", explique Jean Dumortier bénévole depuis 10 ans et administrateur, qui reçoit les adhérents dans le domaine des énergies en général. Cette campagne est ouverte à tous. Plus d'infos sur : www.choisirsonfioul.fr.