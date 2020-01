Chanson française. Leprest en version symphonique : vibrant hommage au maître !

Formidable parolier, Allain Leprest a laissé son empreinte indélébile sur toute une génération d'artiste. Romain Didier, son fidèle compagnon de scène, nous parle de ce projet qui vise à entretenir son héritage.

Comment est née cette version symphonique de son répertoire ?

"C'était déjà un projet du vivant d'Allain. Depuis longtemps il avait eu le désir de rhabiller ses chansons en version symphonique, justement parce que c'était loin de son monde et qu'il aimait marier les contraires. Sous l'égide de son producteur Didier Pascalis, le projet a vu le jour en juin 2011, nous avons commencé les séances d'enregistrement et j'ai écrit l'orchestration de ses morceaux. Malheureusement, c'est en août 2011 qu'il est décédé et le projet a été brutalement interrompu. Puis, nous nous sommes proposé de poursuivre l'aventure, Enzo-enzo, Kent, Sanseverino, Cyril Mokaeish, Clarika et moi-même avec le soutien de l'orchestre national des pays de Loire. La version symphonique scénique a officiellement vu le jour en 2019."

Comment avez-vous rencontré Allain Leprest ?

"C'était au Printemps de Bourges en 1985 où nous étions tous les deux programmés. Tout le monde avait été bouleversé par sa prestation et moi aussi. Dès le lendemain nous nous sommes rencontrés. Nous nous étions trouvé des affinités musicales bien entendu mais j'ai été séduit par son talent hors pair, par sa simplicité et aussi par l'universalité de ses propos. Il parvenait à rendre l'ordinaire extraordinaire et c'était un grand poète. C'est ainsi que nous avons commencé 26 ans de collaboration."

Quelles sont les chansons que vous avez retenues ?

"Les chansons sélectionnées ne sont pas forcément les plus connues, il fallait surtout qu'elles puissent se prêter à une réécriture symphonique. On retrouve Le Pull-over, que Juliette Greco a chanté, Copito de nieve de Barcelone écrite pour Enzo-enzo mais aussi Le Ferrailleur, des chansons qui suggèrent des ambiances musicales différentes mais qui peuvent aussi s'accorder pour former un spectacle homogène. Nous interpréterons aussi une chanson qui me tient particulièrement à cœur car je me revois encore l'écrire avec lui : Où vont les chevaux quand ils dorment ? C'est un texte surréaliste dans lequel il laisse juste les mots déployer leur force. Ces chansons sont un véritable concentré d'émotion !"

Quel sera le casting de ce concert ?

"Quoique créé par l'Orchestre national des Pays de Loire, les chanteurs seront cette fois accompagnés pour la première fois par l'Orchestre régional de Normandie. Dylan Corlay dirige. Quant aux artistes, seul Sanseverino qui était impliqué sur le CD ne sera pas présent faute de disponibilités. Nous retrouvons Clarika, Enzo-enzo, Cyril Mokaiesh et moi-même. La plupart de ces artistes l'ont connu, sauf Cyril mais il chantait ses chansons. C'est un vrai plaisir de se retrouver à nouveau et de partager la scène pour lui rendre hommage."

Pratique. Vendredi 24 janvier à 20h30 au Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. 9 à 16€. lerivegauche76.fr