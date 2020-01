Cherbourg-en-Cotentin. Elle crée des sacs à sandwichs réutilisables

Avez-vous déjà tenté de calculer le nombre de sachets en papier ou en plastique que vous avez utilisés au quotidien ? Et qui finissent en général, à la poubelle… Pour lutter contre ces déchets, la créatrice Julie Coué, installée à la boutique associative Les P'tites mains créatives (64 rue Roger-Salengro à Cherbourg-en-Cotentin), fabrique différents produits en tissu réutilisables. Dans la partie "zéro déchet" du magasin, les clientes peuvent remplacer leur coton démaquillant jetable par un autre qui se lave en machine, leurs serviettes hygiéniques par leur version durable, ou des couches pour bébé elles aussi réutilisables… Et depuis septembre dernier, cette jeune trentenaire planche sur un nouveau prototype esthétique, écologique et facile d'utilisation, à la demande des deux gérantes de la Sandwicherie - Les Bouchées de pain : un sac à sandwich en coton, fabriqué à la main (28 cm x 11,5 cm).

Depuis le lundi 6 janvier, ces sacs en tissu de couleurs et motifs géométriques variés, sont vendus 3,50 euros l'unité. Le succès est de mise, puisque le stock a déjà été écoulé à plus d'une quarantaine d'exemplaires lors de la première semaine.

Les Bouchées de pain, 42 rue Christine, de 10 h 30 à 16 heures, du lundi au samedi.