Musique. La chanteuse Tal annonce son retour

Cela fait deux ans que Tal n'avait pas proposé d'album. Deux ans depuis Juste un rêve, un album sorti en pleine Coupe du Monde et teinté de sonorités variées remontant jusqu'aux années 70, 80 et 90. Un album défendu par le single Mondial, 33 millions de vues, puis ADN. Après un début prometteur, l'élan s'est essoufflé et les ventes se sont cantonnées autour de 25 000 exemplaires.

La chanteuse, qui reconnaît avoir eu besoin de se déconnecter des réseaux sociaux, a annoncé son retour sur son compte Instagram. On la voit face à son bureau, en pleine séance de travail. La légende de ce post, simple, efficace : "2020".

Un cinquième album, que son public a hâte de découvrir.