Le Havre. Une adolescente brûlée par son ancien petit ami

Mardi 14 janvier vers 16 h 45, dans un hall d'immeuble de la rue Frédéric Sauvage au Havre, une adolescente de 13 ans croise deux adolescents de 15 ans : son ex-petit ami et une connaissance. Le jeune homme doit rendre un casque audio à son ex. Il la fait tomber au sol et la brûle aux poignets avec une cigarette. Il lui reproche ses nouvelles fréquentations. Une voisine intervient. Les deux garçons sont placés en garde à vue. La maman de l'adolescente a porté plainte mercredi 15 janvier au matin.