Caen. Arrêté en état d'ivresse, il reproche aux gendarmes leur conduite

Le prévenu jugé vendredi 10 janvier en comparution immédiate a été intercepté le mercredi 8 janvier, à 23h25, sur l'axe Ifs-Caen. Au moment de son arrestation, il roule en zigzaguant à 50 km/h sur un axe à 110. Il vient de Flers où il a fêté la nouvelle année avec un ami. L'alcootest annonce 0,76g/l de sang. Dans le véhicule des gendarmes, l'homme est insultant et se plaint de… "leur conduite non prudente". Le prévenu de 35 ans semble inséré. Il travaille en tant que responsable d'équipe d'un centre d'appels d'une société d'assurances, vit en couple avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci. Il nie tout problème d'alcool. Son casier comporte pourtant quatre mentions pour conduite en état d'ivresse.

Le président lui demande : "vous connaissez des gens qui sont décédés parce qu'ils ont croisé sur la route un chauffard ivre ?" Et d'ajouter : "en plus du risque que vous faites courir aux autres, à titre personnel vous jouez gros : l'emprisonnement, la perte de votre travail, de votre maison en construction, de votre véhicule familial…".

Il est condamné à 8 mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis et mise à l'épreuve, la partie ferme pouvant faire l'objet d'un aménagement. Il lui est interdit de repasser le permis durant huit mois. Il doit, par ailleurs, se soigner et faire un stage de sécurité routière. Enfin, il devra payer des amendes et verser 300 euros à chacun des trois gendarmes outragés.