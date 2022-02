Nouveau braquage à Lisieux

Deux hommes munis de cagoule et de gants, et surtout d'un fusil et d'un couteau, ont pris pour cible le magasin Leader Price hier soir. Les brigands sont parvenus à mener les deux caissières au coffre et à mettre la main sur 2 100 euros. La police judiciaire est chargée de l'enquête.