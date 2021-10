Cherbourg-en-Cotentin. Ramassage des poubelles : ça déborde au centre de tri

Depuis le jeudi 12 janvier, les usagers de la déchetterie du Becquet, à Tourlaville, doivent déposer leurs ordures à l'entrée du site, bloqué par des opposants à la réforme des retraites. Le spectacle surprend. La route est jonchée de déchets en tout genre.

Les camions débordent

Les camions de collecte des ordures ménagères ne peuvent donc entrer au centre, pourtant le seul qui puisse accueillir les déchets ménagers de Cherbourg-en-Cotentin et des communes de Digosville, le Mesnil-au-Val et Bretteville. En conséquence, les camions de collecte débordent. Même si quelques bennes ont été vidées dans d'autres centres de tri, "plus aucun camion ne peut partir, au risque de saturer le fonctionnement habituel des autres sites", a assuré ce lundi la direction des déchets ménagers de la Communauté d'agglomération du Cotentin (CAC).

Les usagers de Cherbourg-en-Cotentin auraient été prévenus via les réseaux sociaux de l'annulation de la collecte de ce lundi 13 janvier, et des perturbations des jours à venir (mardi 14 et mercredi 15 janvier) sur leur secteur et celui des communes de Digosville, le Mesnil-au-Val et Bretteville. D'ici là, les habitants doivent être patients. "Nous demandons aux usagers, dans la mesure du possible, de ne pas déposer leurs sacs d'ordures ménagères sur la voie publique afin de limiter les risques d'insalubrité", a expliqué la CAC.

Le retrait, sinon rien

Les manifestants, eux, affichent une grande détermination. Guillaume est maçon et membre CGT des territoriaux de Cherbourg. "On est une trentaine de manifestants, à l'appel de l'intersyndicale. Il y a quelques personnes qui travaillent au centre de tri, et nous, on vient en renfort 24 h/24. On restera mobilisés tant que la réforme ne sera pas retirée."

Une assemblée générale est prévue ce lundi 13 janvier, à 18 h 30 afin de décider de la reconduction du mouvement.