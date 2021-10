Investigation. Incendie de Lubrizol : l'enquête élargie à des manquements de sécurité

D'abord dirigée contre X, l'enquête pointe maintenant directement Lubrizol et Normandie logistique. Le jeudi 9 janvier, nous apprenions que le parquet de Paris a élargi, en décembre dernier, l'enquête sur le spectaculaire incendie de l'usine Lubrizol et des entrepôts de Normandie logistique à Rouen, en pointant des manquements de sécurité de la part des deux entreprises.

Des irrégularités "ayant porté une atteinte grave à la santé"

Dans un réquisitoire supplétif, le parquet a demandé aux juges d'instruction qui enquêtent sur l'origine de l'incendie du 26 septembre d'élargir leurs investigations à une série d'irrégularités dans l'exploitation des deux sites, "ayant porté une atteinte grave à la santé, la sécurité, ou dégradé substantiellement" l'environnement.

Le parquet relève chez Lubrizol "un réseau de caniveaux et un dispositif de confinement insuffisants n'ayant pas permis de collecter l'ensemble de la nappe enflammée" et l'absence de "dispositif de détection incendie sur les lieux de stockage extérieur" situé près des deux bâtiments qui ont brûlé. Normandie Logistique est mise en cause pour ne pas avoir "tenu à jour un état des stocks".