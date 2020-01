Hockey sur glace. Victoire importante pour les Dragons de Rouen à Bordeaux

Le match

C'est une 33e journée de Synerglace Ligue Magnus réussie pour les Dragons avec cette victoire 5-3. Dominateurs lors de ce premier tiers-temps en Gironde, les Jaunes et Noirs parvenaient à ouvrir la marque au buzzer et en supériorité numérique par une conclusion signée Loic Lampérier après que le but ait été validé par la vidéo.

Pas mal pénalisés au 2e tiers, les Rouennais allaient aggraver la marque sur un nouveau but de Loic Lampérier toujours en supériorité numérique puis par Joël Caron également en supériorité (3-0). Avec cette avance confortable, les joueurs de Fabrice Lhenry pouvaient voir venir mais encaissaient un but en fin de tiers par Charles Eric Legare.

Dès le retour des bestiaires, l'ancien Marc-André Thinel s'échappait en break pour aller inscrire le 4e but mais les Normands allaient ensuite se faire peur et voir revenir leur adversaire du jour par deux fois par Olivier Labelle en supériorité numérique 4-3. La fin de match allait être tendue jusqu'à la délivrance et un joli but de Joris Bedin qui offrait la victoire à son équipe.

La fiche

Période 1

Rouen - Loic Lamperier (en supériorité numérique) (Chad Langlais, Bastien Maia) 19:59

Période 2

Rouen - Loic Lamperier (en supériorité numérique) (Nicolas Deschamps, Joel Caron) 6:46

Rouen - Joel Caron (en supériorité numérique) (Bastien Maia, Chad Langlais) 14:49

Bordeaux - Charles Eric Legare (Felix Petit, Francois Paquin) 16:23

Période 3

Rouen - Marc-Andre Thinel (sans assists) 1:00

Bordeaux - Olivier Labelle (en supériorité numérique) (Victor Barbero) 2:45

Bordeaux - Olivier Labelle (en supériorité numérique 2) (Loik Poudrier, Felix Antoine Poulin) 5:26

Rouen - Joris Bedin (Vincent Nesa, Juha Koivisto) 18:12

Prochain rendez-vous

Avec cette nouvelle victoire, les Dragons de Rouen, 4e, continuent de se rapprocher du podium avant de recevoir les Rapaces de Gap vendredi 10 janvier 2020 sur l'Ile Lacroix.