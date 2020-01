Musique. Stromae fera-t-il son retour en 2020 ?

Après avoir connu un succès fulgurant en 2013 avec son album Racine Carrée, Stromae a décidé de se retirer de la scène et des projecteurs. Néanmoins, il n'a pas pour autant arrêté la musique. Dans l'ombre, le chanteur belge a continué de collaborer avec les plus grands, de Orelsan à Coldplay. Dans le nouvel album de Coldplay, on peut justement entendre sa voix (morceau "Arabesque" ci-dessous). Depuis la sortie de l'album, nombreuses sont les rumeurs qui voudraient le voir revenir en 2020. Toujours selon les rumeurs, il passerait ses journées en studio, à préparer un nouvel opus.

Il a cependant déclaré : "Chanter, je n'en ai pas du tout envie. Mais de la musique, je n'arrête pas d'en faire. J'ai envie d'écrire, de composer, mais un peu plus dans l'ombre."

Pour l'heure, tout cela n'est que rumeur et il n'y a pas de confirmation de l'artiste alors patience. Ce serait une bonne nouvelle, qu'en pensez-vous ?